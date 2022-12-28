Сеул, 28 декабря, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выразил недовольство министром обороны страны за неудачную операцию по перехвату беспилотников КНДР, сообщает 27 декабря информационное агентство Рёнхап.

Флаги Южной Кореи

Юн Сок Ёль встретился с министром Ли Чон Супом и был проинформирован о реакции военных на нарушение Севером накануне южнокорейского воздушного пространства.

Беспилотники пролетели через военную демаркационную линию, разделяющую две Кореи, причем один из них пролетел над северными районами Сеула, но южнокорейским военным не удалось их сбить.

На встрече президент, как сообщил агентству один из чиновников, не скрывал своего раздражения действиями военных и персонально министра обороны.

«Как это никто не готовится к атакам северокорейских беспилотников? Вы говорите, что не было надлежащей подготовки? В прошлом было много подобных инцидентов, так что вы делали до сих пор?» — возмущался Юн Сок Ёль.

Позже южнокорейский президент председательствовал на заседании кабинета министров, как и было запланировано, но изменил своё вступительное слово, чтобы призвать к продвижению создания подразделения дронов. Он также пообещал усилить возможности наблюдения и разведки за счёт внедрения современных беспилотников-«невидимок».

Напомним, что 26 декабря северокорейские беспилотники нарушили воздушное пространство Южной Кореи. Попытки южнокорейских военных их сбить окончились неудачей.