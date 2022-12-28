Москва, 28 декабря, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Американская корпорация Microsoft восстановила доступ жителям России к скачиванию своей операционной системы Windows, отменив ранее введенные ограничения, которые коснулись Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 и Windows 11.

Microsoft Windows

Об этом написала газета «Известия», которая привела мнение ряда экспертов по поводу такого решения со стороны Microsoft. Так, IT-эксперт Дмитрий Бевза считает, что указанный шаг сделан из-за пользователей в России, которые уже имеют лицензию на использование операционной системы Windows.

Он пояснил, что действующие ограничения создавали проблемы для клиентов Microsoft, которым была необходима переустановка Windows на новое устройство. Коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар полагает, что восстановление доступа к загрузке программного обеспечения и обновлений к нему является закономерным действием, которое диктуется нормами международного и российского права.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Microsoft объявила о решение уйти с российского рынка. В июне корпорация запретила пользователям из России скачивать со своего сайта пакеты Windows 10 и Windows 11, а также программу для их обновления Media Creation Tool. В конце сентября Microsoft заблокировала на территории России обновление для Windows 11.