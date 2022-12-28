Берлин, 28 декабря, 2022, 04:08 — ИА Регнум. Возможность своего участия в урегулировании конфликта на Украине полностью исключила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Такое заявление политик сделала 27 декабря в интервью итальянскому еженедельному журналу Sette.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Как уточнила экс-канцлер Германии, вопрос о её участии в урегулировании ситуации на Украине даже не ставится. При этом Меркель призналась, что сама не знает точного исхода конфликта на территории Украины.

По мнению Меркель, однажды конфликт между Москвой и Киевом закончится переговорами, потому что за столом переговоров обычно заканчиваются любые войны. Однако политик отметила, что есть разница между «вынужденным миром», который Меркель назвала нежелательным, и «открытым и дружеским разговором».

Также Меркель пояснила, что в отношении России и Украины она, занимая пост канцлера Германии, принимала решения, исходя из разумной логики. По словам Меркель, речь шла о попытке предотвратить конфликт, подобный тому, что наблюдается сейчас на территории, подконтрольной Киеву.

Кроме того, экс-канцлер Германии вновь подтвердила своё мнение о Минских соглашениях, которое она впервые высказала в интервью немецкой газете Die Zeit.

«Минские соглашения 2014 года представляли собой попытку дать время Украине. Украина использовала этот период, чтобы стать сильнее, как это видно сегодня. Эта страна в 2014–2015 годах не была такой, как сегодня. И я сомневаюсь, что НАТО смогло бы сделать многое для помощи Украине, как оно делает это сегодня», — указала Меркель.

Политик добавила, что Минские соглашения привели к заморозке конфликта, и это, по мнению Меркель, осознавали все, как и то, что проблема не будет решена, но при этом Киев получит драгоценное время.