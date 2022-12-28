Севастополь, 28 декабря, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Арбитраж Севастополя удовлетворил иск военной прокуратуры Черноморского флота, выступившей в защиту интересов страны в лице Минобороны России и ФГКУ «Крымское территориальное управление имущественных отношений». Из «чужого незаконного владения» правительства Севастополя и ООО «Азбука туризма» были истребованы земельный участок и семь построек военного городка. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В карточке дела пока есть лишь запись судьи Смоляковой — «иск удовлетворить полностью». Детали вердикта ещё не раскрывались.

В пользу Минобороны России были истребованы земельный участок военного городка площадью более 26,17 тыс. кв. м, здание казармы площадью 350,4 кв. м, котельная, уборная, три капонира, здание склада ГСМ площадью 23 кв. м.

Ранее по делу были наложены обеспечительные меры в виде запрета совершать любые действия в отношении спорного имущества.

Напомним, спор слушался с июля 2022 года.