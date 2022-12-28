Токио, 28 декабря, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Японские торговые компании Mitsui, Itochu и электроэнергетическая компания Jerа договорились с Оманом о закупке около 2,35 млн тонн сжиженного природного газа в год, сообщает 27 декабря агентство Киодо Цусин.

妖精書士 Терминал СПГ

На фоне сбоев в энергоснабжении из-за событий на Украине нефтегазовая компания Inpex также объявила о подписании 20-летнего соглашения с Venture Global о закупке 1 млн тонн СПГ в год у США, одного из ведущих мировых экспортёров СПГ.

Министр промышленности Японии Ясутоси Нисимура, который в настоящее время находится в поездке на Ближнем Востоке, 27 декабря подписал контракт с оманской стороной.

«Это чрезвычайно важно с точки зрения энергетической безопасности, поскольку мы сможем обеспечить надежные и стабильные поставки СПГ как по количеству, так и по качеству на долгосрочной основе», — сказал Нисимура на пресс-конференции.

По данным министерства промышленности, Mitsui, Itochu и Jera, являющееся совместным предприятием Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power, будут закупать СПГ с 2025 года в течение примерно 10 лет.

Япония импортирует около 1,9 млн тонн СПГ, или около 2,6% от общего объёма импорта СПГ, из Омана.

Тем временем Inpex заявила, что купит СПГ для производства на заводе Venture Global LNG в Луизиане, строительство которого, как ожидается, начнется в 2023 году.

События на Украине усилили конкуренцию за СПГ во всем мире, поскольку европейские страны пытаются диверсифицировать свои ресурсы природного газа и снизить зависимость от российского газа.

На фоне опасений по поводу энергетической безопасности правительство Японии, которое использует СПГ для производства около 40% электроэнергии, также предпринимает дипломатические усилия для получения СПГ из разных стран.