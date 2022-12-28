Стокгольм, 28 декабря, 2022, 03:38 — ИА Регнум. Взрыв прогремел возле жилого дома в южной части столицы Швеции города Стокгольма. Об этом 28 декабря сообщает газета Aftonbladet.

Brighterkashmir.com Взрыв гранаты

Информация о взрыве поступила в местное отделение полиции в 22:28 по местному времени. ЧП произошло у ворот жилого дома в Энскедалене на юге Стокгольма. Очевидец произошедшего также рассказал об убежавших с места инцидента людях в тёмной одежде и уехавшем автомобиле.

Прибывшие на место ЧП полицейские обнаружили повреждённые ворота, лестницу и трубопровод. Кроме того, были найдены части разорвавшейся ручной гранаты. По предварительным данным, пострадавших в результате взрыва нет.

В настоящее время территория в районе места происшествия оцеплена силовиками, здесь работает несколько подразделений полиции, включая сапёров и кинологов с собаками. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.