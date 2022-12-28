Стокгольм, 28 декабря, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Существенного роста цен на нефть ожидают в Швеции в связи с решением России запретить поставки этого вида сырья в страны, которые установили ценовой потолок в отношении российских энергоносителей, заявил аналитик банка Handelsbanken Кристиан Копфер 27 декабря в комментарии шведскому телеканалу SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В сюжете отмечается, что цены на топливо в королевстве зависят от курса шведской кроны по отношению к американскому доллару, а также от базовой стоимости углеводородов. Сам Копфер отметил, что значительное влияние на цены может оказать сокращение Россией нефтедобычи.

Кроме того, эксперт заявил, что уже через несколько лет потребность в нефти в мире увеличится до небывалого уровня, а инвестиции в ее извлечение пока падают. По его мнению, такая ситуация будет только поднимать стоимость энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря российский вице-премьер Александр Новак допустил, что Россия в ответ на введенный Западом потолок цен может сократить суточную нефтедобычу на 500–700 тыс. баррелей в 2023 году.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение ценового потолка на нефть из РФ, которые будут действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года.