Ставрополь, 28 декабря, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Арбитраж Ставропольского края удовлетворил иск Министерства промышленности и торговли России и взыскал с правительства региона ранее предоставленную субсидию на создание регионального индустриального парка на территории г. Будёновска. Ответчику предстоит вернуть в бюджет 384,2 млн рублей. Решение судьи Подылиной может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В основе спора лежало соглашение от 2016 году на создание индустриального парка в Будёновске. Бюджету региона в качестве возмещения затрат на создание инфраструктуры планировали выделить более 200 млн рублей субсидии в 2016 году и свыше 184 млн рублей — в 2017 году. По условиям соглашения заявитель обязан был вести контроль за соблюдением условий предоставления субсидии и других обязательств.

В 2021 году Счётная палата РФ провела аудит эффективности мер господдержки и потребовала от Минпромторга России рассмотреть вопрос о расторжении в одностороннем порядке соглашения «в связи с не достижением планового значения показателя «Количество резидентов ИП на конец 10-го года реализации проекта (накопленным итогом)».

Министерство запросило дополнительные документы и выяснило, что площадь застройки индустриального парка — 12,85 га (16,3%) от планового значения — 78,8 га, выручка резидентов — 2801,65 млн рублей (7,47%) от планового значения — 37 471,264 млн рублей, количество созданных высокопроизводительных рабочих мест — 75 единиц (4,95%) от планового значения — 1515 единиц.

Министерство финансов Ставропольского края ранее заявило, что «считает требования заявителя не подлежащими удовлетворению».

Напомним, спор слушался с июля 2022 года.