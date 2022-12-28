Берн, 28 декабря, 2022, 03:09 — ИА Регнум. Швейцария призывает сербское руководство и косовские власти не нагнетать обстановку в регионе, а также избегать действий, которые обостряют ситуацию, говорится в заявлении швейцарского МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что KFOR (Международные силы под руководством НАТО) и EULEX (специальная миссия ЕС по вопросам законности и правопорядка в Косово) якобы играют ключевую роль в поддержании порядка и безопасности в северной части Косово.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что Евросоюз продемонстрировал свою неспособность достигать результатов в переговорах по ситуации в Косове. Он добавил, что бездействие ЕС провоцирует агрессию с косовской стороны.