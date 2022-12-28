Новосибирск, 28 декабря, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Новосибирское предприятие, которое занимается производством батарей для транспорта, систем управления, — ООО «Лиотех-Инновации» из дивизиона «Роснано» признано банкротом. В отношении предприятия новосибирским арбитражем введён последний этап — конкурсное производство. Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Конкурсное производство продлится полгода — до 26 июня 2023 года. Конкурсным управляющим назначена Юлия Устимова — участник некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий». Конкурсного управляющего должны будут утвердить на заседании 16 января 2023 года.

Ранее в отношении ООО действовала процедура наблюдения, введённая в порядке самобанкротства. Временный управляющий сделал выводы об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. На момент введения наблюдения долг компании превысил 432 млн рублей.

По итогам 2021 года выручка компании «Лиотех-Инновации» снизилась на 36%, за 2020 год — на 42%, а чистый убыток 2021 года составил 98,3 млн рублей.

Напомним, завод принадлежит ООО «Литэко», которое в свою очередь является активом АО «Роснано». Компания «Литэко» также находится на одном из этапов банкротной процедуры.

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