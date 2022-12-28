Вашингтон, 28 декабря, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Более шести тысяч детей в возрасте до 17 лет погибли или пострадали в результате инцидентов со стрельбой в США в 2022 году. Такие данные были приведены 27 декабря телеканалом ABC News, статистика была взята из отчета организации Gun Violence Archive.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Всего в США за 2022 год, по состоянию на 25 декабря, погибло или пострадало в результате перестрелок 6023 ребёнка. Эта цифра стала рекордной за все девять лет существования организации Gun Violence Archive. Для сравнения: в 2021 году аналогичный показатель составил 5708 человек.

При этом общее число погибших в результате стрельбы в США за 2022 год составило 43 672 человека, что меньше, чем в 2021 году, — аналогичный показатель составил 45 тыс. человек. Ещё 37 958 человек получили ранения в инцидентах, связанных со стрельбой.

Среди погибших при стрельбе детей 306 были в возрасте до 11 лет и 1323 подростка в возрасте от 12 до 17 лет. Всего было ранено более 4,4 тыс. детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден продолжает настаивать на ужесточении законов об оружии и заявил о вине США перед обществом за медленные темпы действий по ограничению доступа к огнестрельному оружию.