Москва, 28 декабря, 2022, 02:57 — ИА Регнум. Командир российской боевой машины пехоты (БМП), матрос Никита Шомин с группой военных шесть часов держал оборону занятых позиций и отбивал атаки киевских боевиков, 28 декабря сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Экипаж БМП сопровождал рекогносцировочную группу ВС РФ, при этом машина попала под обстрел со стороны ВСУ. В результате подрыва техники российские военные, в том числе Шомин, оказались ранены.

Матрос, несмотря на полученные ранения, оказал первую помощь себе и другим пострадавшим. Он также взял на себя командование группой, а после вывел личный состав в прилегающую лесополосу, где военные заняли выгодную позицию и начали обороняться.

В ходе боя к отряду Шомина присоединилась еще одна группа российских военных. Отмечается, что киевские боевики понесли большие потери и были вынуждены отступить.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Минобороны России опубликовало видеоролик о команде российских танкистов, которых представили к наградам за уничтожение техники ВСУ и захват трофеев.