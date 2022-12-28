Олбани, США, 28 декабря, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что она намерена жёстко бороться с теми, кто будет заниматься спекуляцией во время стихийного бедствия, сообщает 27 декабря телеканал Fox News.

NY Senate Кэти Хокул

Она предупредила, что взвинчивание цен будет преследоваться в судебном порядке.

«Завышение цен является незаконным. У нас есть генеральная прокуратура, и наше государство готово расследовать любые жалобы на взвинчивание цен», — сказала Хокул.

Она заклеймила позором тех, кто в такой тяжёлый момент наживается на предметах первой необходимости, и пригрозила им тяжёлыми последствиями.

Хокул также добавила, что власти очень внимательно будут следить за деятельностью страховых компаний, чтобы все пострадавшие от стихии получили положенные им страховые премии.

Напомним, что на штат Нью-Йорк обрушились сильнейшие снегопады, в результате чего погибли десятки человек.