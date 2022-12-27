Вашингтон, 28 декабря, 2022, 02:27 — ИА Регнум. Полёты нескольких истребителей F-35 запретило на время министерство обороны США после авиакатастрофы в американском штате Техас. Об этом 27 декабря сообщает издание Defence News.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

Как уточнил изданию представитель ведомства, на время расследования причин и обстоятельств авиакатастрофы в Техасе, произошедшей во время испытательного полёта F-35, было решено ограничить полёты некоторых истребителей. Запрет коснулся тех самолётов, для которых, согласно оценке экспертов, риск выше.

Конкретное количество самолётов, которых коснулся временный запрет, не называется. Отмечается, что ограничения будут действовать как минимум до января 2023 года, в дальнейшем специалисты должны будут разработать процедуру для возвращения отстранённых от полётов истребителей в строй.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 потерпел крушение в штате Техас. Пилоту самолета удалось катапультироваться.