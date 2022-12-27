Москва, 28 декабря, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Переименование улицы Владимира Высоцкого в украинском городе Изюме прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 декабря в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В Изюме улицу Владимира Высоцкого переименовали в улицу Стива Джобса. Наверное, не могут простить поэту пророческие строки «ой, Вань, гляди, какие клоуны», — написала Захарова, процитировав песню поэта «Диалог у телевизора».

Напомним, в городе Изюме в рамках кампании по «дерусификации» страны городские власти приняли решение о переименовании 19 улиц, носивших имена российских и советских выдающихся деятелей.

С карты города исчезли улицы имени музыканта Виктора Цоя, композитора Александра Алябьева и другие.