Белград, 28 декабря, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Группа сербов возвела баррикады у пограничного перехода «Мердаре» со стороны Центральной Сербии в знак солидарности с протестующими на севере Косова и Метохии. 27 ноября сообщила газета Večernje novosti.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Они использовали грузовики и тракторы с сербскими флагами, заблокировав движение по дороге. Протестующие заявили, что их соотечественники в Косове и Метохии находятся под серьезной угрозой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербы в городе Косовской Митровице блокировали несколькими грузовиками одну из дорог и потребовали от властей Косово освободить задержанных соотечественников, а также вывести косовских силовиков с севера региона.

27 декабря премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Вооруженные силы и полиция Сербии находятся в полной боевой готовности. Она добавила, что сербские власти готовы защищать свой народ в Косове и Метохии в случае нападения.

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