Кадис, Испания, 28 декабря, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Британский парусник, на борту которого находилось 4,4 тонны сильнодействующего наркотика, перехватила полиция на юге Испании. Об этом сказано в пресс-релизе, распространённом 27 декабря правоохранительными органами.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Совместная операция проводилась при участии агентов национальной полиции, таможенного надзора налогового агентства и национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании. По данным полиции, парусное судно направлялось на запад Марокко, однако из-за непогоды было вынуждено войти в воды Испании.

Британский парусник был перехвачен в заливе Кадис, после обыска на борту судна было обнаружено 4,4 тонны наркотического вещества. Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны два члена экипажа из Великобритании. Уточняется, что задержанные намеревались отправиться в одну из стран Латинской Америки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США захлестнул поток наркотиков из Мексики, количество изъятых правоохранителями на границе запрещённых веществ постоянно растёт.