Киев, 28 декабря, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Киевский режим решил больше не уделять внимание экологической безопасности, сообщает 27 декабря пресс-служба украинского правительства.

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На заседании кабинета министров Украины по инициативе министерства энергетики страны были приняты изменения в нормы строительства линий электропередачи.

Так, было снято требование проведения оценки воздействия на окружающую среду при строительстве воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и более и подстанций напряжением 330 кВ.

Напомним, что киевский режим в результате нанесённых российской армией ударов по стратегической инфраструктуре испытывает сильнейший дефицит электроэнергии.