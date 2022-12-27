Варшава, 28 декабря, 2022, 01:05 — ИА Регнум. НАТО перебросило в Польшу примерно 700 единиц военной техники, включая американские танки Abrams, а также оборудование к этим боевым машинам, сообщает «Военное обозрение».

7th Army Training Command Танк M1A2 Abrams

Груз прибыл морским транспортом в польский порт Гдыня, а после был перенаправлен в восточные регионы республики, в том числе в район города Кракова. Помимо Abrams, НАТО отправило в страну бронетранспортеры М113 и боевые машины пехоты БМП М2 Bradley.

Журналисты утверждают, что указанное вооружение будет использоваться американскими военнослужащими, которые находятся в Польше с середины 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля польский вице-премьер и министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Варшава хочет закупить у США 116 подержанных танков Abrams для замены танков Т-72, которые были переданы ВСУ. 10 августа он сообщил, что военнослужащие армии Польши проводят учения, на которых отрабатывают навыки управления танками Abrams.