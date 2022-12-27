Киев, 28 декабря, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает кампанию по переименованию городских объектов, «названия которых связаны с Российской Федерацией или её сателлитами». Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба киевской мэрии.

Михаил Потапов

В рамках этой кампании в Киеве была переименована улица, названная в честь советского генерала Михаила Потапова, участника обороны Киева в 1941 году.

«В целях деколонизации столичной топонимики» путём голосования в электронном приложении «Киев цифровой» было выбрано новое название. Решением столичной городской рады улица Потапова переименована в честь украинского учёного Василия Доманицкого.

Напомним, что по всей Украине происходит снос памятников и переименование названий, связанных с Россией и Советским Союзом.