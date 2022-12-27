Кито, 28 декабря, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Ребёнок и четверо взрослых погибли в результате ДТП с перевернувшимся автобусом на автотрассе в Эквадоре. Об этом 27 декабря сообщает издание El Universo.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 10:00 по местному времени на автотрассе в кантоне Эль-Кармен. По предварительным данным, пассажирский автобус, следовавший по маршруту Санто-Доминго — Чоне, вылетел с автотрассы и перевернулся. Водитель автобуса скрылся с места ДТП.

На месте происшествия погибли девочка трёх лет и четверо взрослых58,50,63 и 23 лет. Пострадали 17 пассажиров. Как уточнил заместитель начальника полицейского участка Эль-Кармен Хуан Карлос Рохас, многие пострадавшие были в тяжёлом состоянии. Ситуация усугублялась тем, что машин скорой помощи не хватило, чтобы оперативно госпитализировать всех пострадавших.

По предварительным данным, водитель автобуса ехал с превышением скорости, не реагируя на замечания пассажиров, просивших ехать медленнее. Полиция предприняла меры по розыску скрывшегося водителя. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

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