Грозный, 28 декабря, 2022, 00:41 — ИА Регнум. Киевские вооруженные формирования несут большие потери, которые приходится восполнять необученными новобранцами, написал в своем телеграм-канале 27 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

По его словам, в рядах ВСУ наблюдается потеря морального духа.

«Наш враг несет большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована. Вследствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать», — сообщил глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что все больше киевских боевиков теряют желание продолжать борьбу с российскими военными. Он также отметил, что специальная военная операция по освобождению оккупированных территорий Донбасса реализуется в соответствии с планом.

Глава Чечни также добавил, что на основных участках ВС РФ успешно ведут боевые действия благодаря «новым методам» и «своевременной перегруппировке войск».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов написал, что запасы оружия, полученного Киевом от стран НАТО, а также советского вооружения, которое было у ВСУ, почти исчерпаны.