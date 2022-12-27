Киев, 28 декабря, 2022, 00:54 — ИА Регнум. На Украине уменьшилось количество аварийных отключений электроэнергии, сообщает 27 декабря пресс-служба украинского правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лампочка

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании кабинета министров Украины. Шмыгаль объяснил уменьшение числа аварийных отключений тем, что отсутствуют морозы, за счёт выходных дней снижено потребление электроэнергии и интенсивными ремонтно-восстановительными работами.

Шмыгаль отметил, что в первую очередь электричество будет подаваться предприятиям ВПК и лишь в последнюю — жилому сектору.

Премьер Украины заявил, что правительство готово к тому, что Россия и дальше будет наносить удары по объектам украинской энергетики.

Напомним, что энергосистема Украины понесла огромный ущерб от регулярных ударов российскими ракетами и беспилотниками.