Бразилиа, 28 декабря, 2022, 00:13 — ИА Регнум. Бразильская полицейские проверяет информацию о взрывном устройстве, которое может находиться в гостиничном комплексе в столице страны городе Бразилиа, 27 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на управление безопасности полиции Бразилии.

(сс) Andre Gustavo Stumpf Полиция Бразилии

Речь идет о здании рядом с отелем, в котором перед своей инаугурацией 1 января планирует остановиться избранный президент республики Луис Инасиу Лула да Силва. В гостиничном комплексе обнаружили рюкзак, и в качестве меры предосторожности решили задействовать полицию.

Для исследования обнаруженного объекта прибыла группа саперов.

Напомним, 24 декабря бразильская полиция объявила о срыве готовившейся атаки на Лулу да Силву. Нападение с использованием бомбы собирался совершить человек, связанный с лагерем сторонников действующего президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего на прошедших в ноябре в выборах главы государства.