Донецк, 28 декабря, 2022, 00:09 — ИА Регнум. Населённые пункты Ясиноватую, Каштановое, Минеральное и Макеевку в ДНР обстреляли киевские боевики, выпустив по ним за семь минут 23 снаряда. Об этом 27 декабря сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Обстрел города Ясиноватая киевскими боевиками был зафиксирован со стороны населённого пункта Ласточкино в 22:43 мск. По городу было выпущено пять снарядов калибром 152 мм. Через две минуты, в 22:45 мск, киевские боевики обстреляли город Каштановое со стороны населённого пункта Орловка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм.

Ещё через три минуты, в 22:48 мск, киевские боевики выпустили восемь снарядов калибром 152 мм со стороны населённого пункта Ласточкино по городу Минеральное. И в 22:50 мск киевские каратели обстреляли Червоногвардейский и Кировский районы города Макеевки, выпустив по ним шесть снарядов калибром 155 мм со стороны населённого пункта Северное.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об очередном обстреле города Ясиноватое боевиками киевского режима.