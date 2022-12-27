Вашингтон, 27 декабря, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Приказ удалить социальную сеть TikTok, принадлежащую китайской компании ByteDance, было приказано удалить членам и персоналу палаты представителей Конгресса США. Об этом 27 декабря сообщает ABC News.

TikTok

В своём Twitter телекомпания ABC News опубликовала письмо из офиса административного директора палаты, в котором содержится уведомление всем членам и сотрудникам палаты представителей Конгресса США начать удаление социальных медиа TikTok со всех без исключения устройств, находящихся в управлении палаты.

Для сотрудников палаты введён запрет на скачивание и установку приложения TikTok на любые мобильные устройства. Все установленные приложения предписано незамедлительно удалить.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель администрации США Нед Прайс, отвечая на вопросы об отношении к социальной сети TikTok, заявил о потенциальных угрозах, которые несут принадлежащие другим странам технологии.

Кроме того, внесённый в Конгресс США проект бюджета на 2023 год включает положение о запрете на использование американскими госслужащими китайской социальной сети TikTok.