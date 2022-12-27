Ниамей, 27 декабря, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа была зарегистрирована среди домашней птицы в одной из деревень на юге Нигера, сообщила на своем сайте Всемирная организация по охране здоровья животных (WOAH) со ссылкой на информацию властей страны.

Птичий грипп

Речь идет о штамме H5N1. Распространение заболевания выявлено в регионе Тахуа. Отмечается, что из-за вспышки погибла большая часть стаи численностью 4920 особей.

В WOAH отметили, что это первый с июля 2021 года зафиксированный в Нигере очаг птичьего гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября министерство сельского хозяйства США объявило, что с начала января в стране из-за распространения птичьего гриппа было уничтожено 50,54 млн птиц.