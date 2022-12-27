Херсон, 28 декабря, 2022, 00:11 — ИА Регнум. Киевский режим поможет эвакуироваться из Херсона всем желающим, заявила 27 декабря вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Она сообщила, что ежедневно бесплатным эвакуационным поездом из Херсона в Хмельницкий уезжает около 300 человек.

Верещук призвала всех, «кто нуждается, решиться и уехать … чтобы перезимовать и потом вернуться и отстраивать нашу родную Херсонщину».

Напомним, что из Херсона, который сейчас оккупирован ВФУ, в Россию с октября эвакуировалось более 150 тысяч человек.