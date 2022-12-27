Хартум, 27 декабря, 2022, 23:32 — ИА Регнум. По меньшей мере 16 человек стали жертвами столкновения пассажирского автобуса и самосвала в Судане 27 декабря, сообщила на своем сайте полиция страны.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Еще 19 человек пострадали. ДТП произошло в районе города Омдурман. По информации полиции, автобус направлялся из Фашира (административный центр провинции Северный Дарфур) в суданскую столицу Хартум.

Пострадавших доставили в больницу. Другие подробности происшествия не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в канадской провинции Британская Колумбия на обледенелой дороге произошло массовое ДТП, в результате которого погибли 4 человека и еще 36 получили ранения, а также травмы.