Рим, 27 декабря, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Судну Ocean Viking французской неправительственной организации SOS Mediterranee было разрешено властями Италии зайти в порт города Равенна для высадки мигрантов, спасенных в Средиземном море. Об этом сообщило 27 декабря Agence France-Presse.

Мигранты

В ночь на 27 декабря судно Ocean Viking спасло 113 мигрантов, обнаруженных в Средиземном море недалеко от побережья Ливии. Уточняется, что среди спасённых 23 женщины, около 30 детей, в том числе трое младенцев, самому младшему из детей исполнилось три недели.

В организации SOS Mediterranee при этом опасаются, что судно, на борту которого находятся 113 беженцев, уже не сможет взять на борт других мигрантов, если они встретятся на его пути.

Напомним, судно Ocean Viking принадлежит организации SOS Mediterranee, штаб-квартира которой находится в Марселе на юго-западе Франции. Команда судна занимается спасением терпящих бедствие беженцев в Средиземном море. У судна нет разрешения на заход в порты Италии и высадку беженцев, в связи с этим Париж обвинил Рим в отсутствии гуманности.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция не примет по соглашению о размещении беженцев из Италии около трёх тыс. человек до конца года и обратился к другим странам Европы с призывом принять аналогичные меры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что минобороны Италии предупредило о многомиллионном потоке мигрантов, который может хлынуть из стран Африки в ЕС, если не изменится ситуация с нелегальной миграцией.