Джуба, 27 декабря, 2022, 23:19 — ИА Регнум. По меньшей мере 56 человек погибли в результате межэтнических столкновений в штате Джонглей на востоке Южного Судана, 27 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

hdptcar Южный Судан

Конфликт вспыхнул 24 декабря между племенами мурле и нуэр, которое и инициировало нападения на соседнюю группу. Столкновения охватили округа Гумурук и Ликуанголе.

В ходе противостояния, которое длится уже четыре дня, погибли 51 представитель нуэр и 5 человек со стороны мурле.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Нигерии более 45 человек стали жертвами столкновений между земледельцами и скотоводами в штате Насарава в центральной части страны.