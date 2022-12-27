Киев, 27 декабря, 2022, 23:28 — ИА Регнум. На Украину была возвращены трупы ещё 42 украинских военнослужащих, ранее считавшихся пропавшими без вести, сообщает 27 декабря офис украинского Уполномоченного по пропавшим без вести.

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В общей сложности Уполномоченному по пропавшим без вести Олегу Котенко с момента его назначения удалось вернуть на Украину тела 869 убитых членов украинских ВФУ.

Котенко заявил, что, несмотря на то, что процесс переговоров сложен и длителен, работа по обмену не прекращается ни на один день. Он пообещал всем родственникам пропавших без вести, что тела их родных будут им возвращены.

Напомним, что украинские ВФУ несёт в боях очень большие потери, и значительная часть из них числится пропавшими без вести, так как украинская сторона не проявляет особого желания идентифицировать убитых и перевозить их тела на территорию, контролируемую киевским режимом.