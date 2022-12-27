Кейптаун, 27 декабря, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Судно MV Greenwich, гружёное первой партией российских удобрений, предназначенных для стран Африки, вышло из Южно-Африканской Республики и направилось в Мозамбик. Об этом сообщило 27 декабря ТАСС.

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Как уточнил представитель портовой службы контроля за движением судов порта города Гкеберха (бывший Порт-Элизабет) в ЮАР, судно с грузом российских удобрений зашло в порт 25 декабря, чтобы переждать шторм. Сейчас шторм утих и капитан принял решение продолжить движение в порт назначения в Мозамбике. По уточнённому графику, судно прибудет на разгрузку в порт Бейра утром 31 декабря.

На борту MV Greenwich находится 20 тыс. тонн удобрений, груз принадлежит российской компании «Уралхим-Уралкалий». Судно вышло из порта Нидерландов 29 ноября под флагом Великобритании. Первоначально оно должно было прибыть в порт Бейра в Мозамбике 28 декабря, однако из-за шторма произошла коррекция графика. Из порта удобрения доставят в Малави, — страну, у которой нет выхода к морю.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что направляющееся в Мозамбик судно с первой партией российских удобрений для Африки зашло в порт южноафриканского города Гкеберха (бывший Порт-Элизабет) из-за шторма.