Киев, 27 декабря, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Не менее 702 объектов критической инфраструктуры было повреждено с начала 2022 года на украинской территории, заявил первый заместитель министра внутренних дел киевского режима Евгений Енин в эфире телеканала «Рада».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

По его словам, всего на Украине повреждению подверглись более 35 тысяч объектов. Енин уточнил, что в основном речь идет о газопроводах и электрических подстанциях.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря пресс-служба киевского режима распространило информацию о том, что ООН и ее подразделения предоставили Киеву в качестве помощи более $3 млрд.

27 декабря генеральный штаб ВСУ объявил, что киевский режим проработал вопрос о поиске критически важного оборудования в США для восстановления электросетей на территории Украины.