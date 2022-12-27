Колумбус, США, 27 декабря, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Шесть человек погибло при пожаре в доме в штате Огайо, сообщает 27 декабря телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Пожар произошёл накануне ночью в населённом пункте Ньюкомерстаун округа Тускаравас. Пожарные, несмотря на аномально сильные морозы, оперативно вели разбор завалов и обнаружили трупы шести погибших. В настоящее время большая часть сгоревшего здания уже снесена.

О причинах пожара пока сведений нет. Также не сообщаются имена погибших.

Напомним, что на территорию США, в том числе и на штат Огайо, обрушились сильнейшие снегопады.