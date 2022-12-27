Буффало, США, 27 декабря, 2022, 22:27 — ИА Регнум. По меньшей мере 63 человека стали жертвами сильных морозов и снежного шторма в США, и это число может вырасти еще больше, 27 декабря передал телеканал CBS News.

Снежная буря. Переход Ганнибала через Альпы. 1810—1812

Больше половины погибших обнаружено в округе Эри американского штата Нью-Йорк, где находится город Баффало, который сильнее всего пострадал от удара стихии. Власти населенного пункта запретили жителям использовать личные автомобили на фоне чрезвычайной ситуации из-за непогоды в регионе.

В городе выявлены случаи мародерства, в результате чего задержано несколько человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент США Джо Байден провел телефонный разговор с губернатором штата Нью-Йорк Кэти Хокул. Американский лидер он предложил региону помощь со стороны федеральных властей в ликвидации последствий зимнего шторма и морозов.