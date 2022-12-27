Ташкент, 27 декабря, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Уголовное дело после смерти 18 детей от индийского препарата против ОРВИ было возбуждено службой государственной безопасности (СГБ) Узбекистана. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Уголовное дело было возбуждено в отношении должностных лиц компании-импортёра препарата Quramax Medical и ООО «Научный центр стандартизации лекарственных средств» по статье о нарушении порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 15 лет.

Должностные лица компании-импортёра и центра стандартизации лекарств были задержаны и находятся в следственном изоляторе СГБ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что минздрав Узбекистана подтвердил смерть 18 детей, наступившую в результате приёма препарата против ОРВИ «Док-1 Макс» производства индийской компании Marion Biotech. В ходе лабораторных исследований в лекарстве было обнаружено вещество этиленгликоль, которое применяется в фармацевтике, но исключительно в микроскопических дозах, при превышении дозы вещество токсично.