Киев, 27 декабря, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Украинские силовики арестовали активы, принадлежащие россиийскому олигарху Алишеру Усманову, сообщает 27 декабря пресс-служба СБУ.

Пресс-служба СБУ Изъятая железная руда

На территории нескольких морских портов Украины были обнаружены подпольные, якобы, склады, где хранилось более 160 тыс. тонн железной руды. Эта руда принадлежит компании Усманова. Её якобы хотели тайно переправить в Россию для нужд металлургической отрасли и российского ВПК.

Общая стоимость изъятого составляет около 2 млрд гривен ($54 млн). На изъятое имущество наложен арест и решается вопрос его передачи в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

СБУ заявило, что на Украине продолжаются комплексные меры по выявлению всех «скрытых активов» российских олигархов.

Напомним, что на Алишера Усманова наложены санкции Украины, США и Евросоюза.