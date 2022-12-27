Степанакерт, 27 декабря, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Жители Степанакерта 27 декабря вышли на акцию, требуя обеспечить безопасное движение по Лачинском коридору, единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. Об этом сообщает агентство «Арцахпресс».

CuriousGolden Лачинский коридор

По данным журналистов, участники акции вышли к аэропорту Степанакерта. Инициатор акции Тигран Петросян встретился там с представителем российских миротворцев. Он передал просьбу активистов о встрече с командующим миротворческим контингентом генерал-майором Андреем Волковым.

«Мы должны встретиться именно с Андреем Волковым и сказать ему, чтобы он передал наши требования своему начальству. Мы подождём, пока наша дорога откроется, потому что это наше справедливое требование», — сказал Петросян.

Напомним, Лачинский коридор остаётся заблокированным с 12 декабря. Перекрывшие дорогу активисты из Азербайджана заявляют, что беспокоятся об экологии в Нагорном Карабахе. Они также требуют встречи с командующим российскими миротворцами.