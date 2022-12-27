Краснодар, 27 декабря, 2022, 21:44 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в 2022 году было выявлено более 500 фактов получения и дачи взяток. Размер самой крупной зафиксированной взятки составил 138 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

«В этом году на Кубани зафиксировано более 280 фактов получения взяток. Это на 22% меньше, чем в 2021-м. Средний размер взятки составил 800 тыс. рублей. Самая большая в размере 138 млн рублей — фигурирует в уголовном деле, возбужденном в отношении генерального директора АО «Газпром газораспределение Краснодар», — говорится в сообщении.

Всего в этом году было выявлено свыше 1,1 тыс. коррупционных преступлений, 400 из них совершены в крупном и особо крупном размерах, 545 преступлений зафиксировано по фактам взяточничества.

«За совершение коррупционных преступлений в этом году осуждены 292 человека», — сообщили в пресс-службе прокуратуры края.