Астрахань, 27 декабря, 2022, 21:30 — ИА Регнум. В Астрахани проведут проверку на причастность к загрязнению акватории Волги в районе центрального грузового порта на площади 1,6 тыс. кв. метров. Объектом проверки станет иностранное судно Magtymguly (порт приписки Туркменбаши, Туркмения). Об этом 27 декабря сообщило управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Alexxx1979 Порт Астрахань

«Загрязнение водного объекта установлено в районе судна c названием Magtymguly (Turkmenbashy JVO 8 863 006), находящегося в акватории центрального грузового порта Астрахани. Общая площадь загрязнения — 1 тыс. 632 кв. метра», — говорится в сообщении.

После обнаружения на поверхности Волги маслянистой пленки к проверке и анализу проб воды были привлечены специалисты ФГБУ «Севкасптехмордирекция». У центрального грузового порта в Астрахани сотрудниками морской спасательной службы было собрано 650 кг нефтеводяной эмульсии, замазученного льда и отработанного сорбента.

По факту загрязнения водного объекта Росприроднадзор проводит административное расследование. По результатам лабораторных исследований планируется рассчитать размер причинённого водной артерии вреда.