Киев, 27 декабря, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Киев счёл неприемлемыми заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что мир на Украине наступит, когда США перестанут оказывать военную помощь киевскому режиму. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба украинского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«Венгерскому лидеру следует спросить самого себя, хочет ли он мира», — говорится в заявлении.

Украинские дипломаты обвинили Орбана в «политической близорукости» и в «косвенном призыве» к тому, что киевский режим должен понести поражение. Венгерского премьер-министра также обвинили в «патологическом пренебрежении» к украинскому народу.

Напомним, 26 декабря глава украинского МИД заявил, что Киев планирует провести в ООН «мирный саммит» в феврале будущего года. По его мнению, Россия должна там присутствовать только, когда пройдёт «международный суд».