Баку, 27 декабря, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Армения в процессе делимитации границы должна будет «вернуть» под контроль Баку восемь сёл, где жили азербайджанцы. Об этом 27 декабря заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«30 лет границы между этими странами не устанавливались, потому что в это время азербайджанские земли находились под оккупацией Армении. Лишь в результате 44-дневной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность», — сказал Байрамов.

Он сообщил, что специалисты изучают правовые документы, делимитация продолжается. Министр также призвал Ереван прекратить «провокации» там, где граница между странами ещё не установлена.

Напомним, Баку настаивает на том, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен быть подписан только после делимитации границы между странами. При этом азербайджанские войска уже заняли часть приграничных территорий, которые были подконтрольны Еревану.