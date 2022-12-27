Москва, 27 декабря, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании новых военных учебных центров. Они будут открыты в 16 субъектах РФ при государственных вузах, говорится в документе, опубликованном 27 декабря на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Среди субъектов, где расположатся такие центры, названы Астраханская, Кировская, Амурская, Ижевская, Липецкая, Новгородская, Орловская, Псковская, Сахалинская, Смоленская, Тюменская, Вологодская и Ярославская области. Также военные учебные центры создадут в вузах Мордовии, Чечни и Республики Марий Эл.

Напомним, в ноябре 2022 года о возможности увеличения числа военных учебных центров (ВУЦ) для студентов вузов заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он предложил создать такие центры дополнительно ещё в 16 регионах России.