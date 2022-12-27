Мишустин подписал распоряжение о создании военных учебных центров в вузах
Мишустин распорядился создать военные учебные центры в вузах 16 субъектов РФ
Москва, 27 декабря, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании новых военных учебных центров. Они будут открыты в 16 субъектах РФ при государственных вузах, говорится в документе, опубликованном 27 декабря на официальном портале правовой информации.
Среди субъектов, где расположатся такие центры, названы Астраханская, Кировская, Амурская, Ижевская, Липецкая, Новгородская, Орловская, Псковская, Сахалинская, Смоленская, Тюменская, Вологодская и Ярославская области. Также военные учебные центры создадут в вузах Мордовии, Чечни и Республики Марий Эл.
Напомним, в ноябре 2022 года о возможности увеличения числа военных учебных центров (ВУЦ) для студентов вузов заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он предложил создать такие центры дополнительно ещё в 16 регионах России.