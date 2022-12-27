Грозный, 27 декабря, 2022, 20:42 — ИА Регнум. В Грозном отправили на два года в колонию уклониста от мобилизации. В отношении Александра Хмелева вынесен обвинительный приговор Грозненским гарнизонным военным судом по делу об уклонении от прохождения военной службы в период мобилизации, сообщили в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Установлено, что Хмелев Александр с целью временно уклониться от прохождения военной службы, без уважительных причин 22 сентября 2022 года, то есть в период мобилизации, не явился из отпуска на службу, а пребывал в городе Ростов-на-Дону до 12 октября 2022 года», — говорится в сообщении суда.

Решением суда Хмелев признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в Южном окружном военном суде.

Как ранее сообщалось, Челябинский гарнизонный военный суд отправил на пять лет в колонию военнослужащего по контракту, самовольно оставившего место службы.