Тбилиси, 27 декабря, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии должен понести наказание за совершённые преступления, для того чтобы он осознал свои злодеяния. Это также важно для установления справедливости. Об этом 27 декабря заявил журналистам спикер парламента страны Шалва Папуашвили.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

«У системы Саакашвили тысячи и десятки тысяч жертв. Конечно, для этих жертв важно, чтобы преступник отбыл законное наказание», — сказал Папуашвили.

Он напомнил, что бывший президент уже более года отбывает наказание, назначенное на основании двух уголовных дел. Ещё три дела рассматривают в суде.

Напомним, Саакашвили взяли под стражу 1 октября 2021 года, когда он тайно вернулся в Грузию. С тех пор политик постоянно заявляет, что умрёт, если его не будут лечить за границей. В последние дни его сторонники каждый день проводят акции возле президентской резиденции и дома, где живёт действующий президент республики Саломе Зурабишвили. Они требуют помиловать Саакашвили.