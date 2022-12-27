Кишинёв, 27 декабря, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Возле молдавского города Кагул, расположенного на юге страны, на полигоне 27 декабря начались военные учения солдат-срочников и контрактников. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Молдавии.

Primul în Moldova Știri Бригада Дачия Молдавия.

Сообщается, что в ходе двухдневных занятий военнослужащие отработают применение гранатомётов. Учения проводят для пехотной моторизованной бригады «Дачия».

«Обучение проходит в соответствии с планом подготовки национальной армии на 2022 год», — подчеркнули в минобороны.

Отмечается, что после окончания занятий с полигона будут вывозить технику. Жителей призвали не публиковать в Сети видео о передвижении боевых машин.

Стоит отметить, что бригада «Дачия» была сформирована в 1992 году. Это подразделение одним из первых приняло участие в нападении на Приднестровье.