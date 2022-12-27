Брюссель, 27 декабря, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Цена на газ на лондонской бирже ICE впервые с 21 февраля 2022 года опустилась до отметки ниже $850 за тысячу кубометров. Биржевые цены потеряли за день торгов почти 7%. По состоянию на 19:52 (мск) январские фьючерсы по индексу TTF составили $849,68 за тысячу кубов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Напомним, 19 декабря страны ЕС ввели потолок цен на газ. Его предельная биржевая величина составила 180 евро за МВт/ч, или около 1900 евро за тысячу кубометров. Эта мера будет действовать с 15 февраля 2023 года в случае, если цена за газ будет выше указанной.

При этом ограничение цен не будет применяться к внебиржевым сделкам.