Екатеринбург, 27 декабря, 2022, 20:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пожарные ликвидируют крупное возгорание в ангаре с деревянной продукцией. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

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Уточняется, что сообщение о пожаре на территории торгового комплекса, расположенного на 17-м километре Полевского тракта в Екатеринбурге, поступило в экстренные службы в 19:02 (17:02 мск).

К прибытию огнеборцев пожар уже распространился на площади 300 кв. м. Горение происходило внутри ангара.

В настоящее время пожарные продолжают борьбу с огнём. В тушении задействованы 13 единиц техники и 46 человек личного состава.

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«Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте пожара развёрнут и функционирует оперативный штаб. Для мониторинга обстановки на месте пожара задействована беспилотная авиационная система», ― говорится в сообщении МЧС в телеграм-канале.

На данный момент специалистам удалось локализовать пожар. Работы по ликвидации открытого горения продолжаются.

Отмечается, что информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в Екатеринбурге произошёл пожар на авторемонтном заводе. Огнём было охвачено 450 кв. м площади. На тушении пожара были задействованы более 40 человек и 13 единиц техники. Пострадавших нет. Два человека самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия пожарных расчётов.