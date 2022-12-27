Тбилиси, 27 декабря, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Правительство Грузии выполнило все 12 требований Брюсселя, для того чтобы республика могла получить статус кандидата на вхождение в Евросоюз. Об этом 27 декабря заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили на пресс-конференции, посвящённой итогам уходящего года.

Ahlibeyt.ge Ираклий Гарибашвили

Он заявил, что предоставление Еврокомиссией «европейской перспективы» для Грузии стало главным событием для республики, которое ранее считалось немыслимым в такие сроки. При этом Гарибашвили заявил о понимании того, что события ускорила спецоперация России по денацификации Украины.

«Мы ожидали получить статус кандидата [в ЕС], однако понимаем, что это было лишь политическое решение … Мы верим, что наша страна очень скоро получит этот статус», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр подчеркнул, что в Грузии выполнили все реформы, рекомендованные Евросоюзом, теперь нужно дождаться решения Брюсселя. Гарибашвили также напомнил, что правящая партия «Грузинская мечта» за десять лет нахождения у власти добилась соглашения об ассоциации с ЕС и безвизового режима.

Стоит отметить, что в ЕС пообещали оценить либеральные реформы, проведённые в Грузии для получения кандидатства, осенью 2023 года.